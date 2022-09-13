Еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Украины в страны Азии и Европы. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы.