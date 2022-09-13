Этой ночью россияне обстреляли Славянск и нанесли удары по городам на линии фронта, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Донетчины. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Славянске от обстрела по меньшей мере 1 человек погиб и 1 получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, 2 многоэтажки, еще 6 домов получили повреждения от взрыва."

Под огонь попал пгт Острое в Кураховской общине — к счастью, без пострадавших, но поврежден 1 двухэтажный дом. Авдеевка уже который день подряд подвергается массированному обстрелу на рассвете. Сегодня обошлось без пострадавших, объем нанесенного ущерба уточняем.

Три человека ранены в результате ночного артобстрела Торецкая, повреждены по меньшей мере 4 дома", - говорится в сообщении.

также россияне нанесли авиаудара по Северску. Достоверно известно об одном разрушенном доме. Информацию о пострадавших и объемах разрушений еще предстоит установить.

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"Каждый день россияне стреляют по гражданским — ежедневно есть погибшие и раненые. Эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень!", - подчеркнул Кириленко.











