Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники пленили российского военного, который обстреливал Харьковщину.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Им оказался российский артиллерист 2001 года рождения. Он рассказал, что его бросили сослуживцы, когда бежали после наступления Сил обороны Украины.

Еще с начала марта захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

В ГНСУ сообщили, что это продолжалось до 11 сентября. Тогда Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили бежавших оккупантов.

Также смотрите: Российский оккупант позвонил украинским спецслужбам, чтобы сдаться в плен: "Яйца резать не будете?". АУДИО

Военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграм-канале уточнил, что россиянин - из калининградской области, занимал должность наводчика самоходной гаубицы.

"В Украину он попал в марте и вместе с другими оккупантами обстреливал украинские города и села.

Во время наступления сил обороны Украины "боевые друзья" и командиры о нем просто забыли. Задержали его, когда он пытался самостоятельно пробраться на восток", – написал журналист.









