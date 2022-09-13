В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад. ФОТОрепортаж
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В городе Лозовая Харьковской области российские войска ночью ракетными ударами уничтожили школу и детский сад, также повреждены и другие здания, в частности, амбулатория и частные домовладения.
Об этом сообщил в Телеграмм-канале Лозовский городской голова Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью по инфраструктуре образовательной отрасли россияне ударили ракетами. Уничтожена полностью наша школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория, а также частные дома", - рассказал городской голова.
Без учебных классов осталось полтысячи школьников и 80 воспитанников садика. Это было старейшее учебное заведение Лозовой и единственное на Авиловской стороне.