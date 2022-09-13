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Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко. ФОТО

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Во временно оккупированном Мариуполе партизаны подорвали патруль российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка, они живы. Никто из "художников" не пострадал и все находятся в безопасности.

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Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко 01
Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко 02

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
  • Sophia-Maria Duglass
    Андрій Іллєнко

    3 ч. ·

    Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

    Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

    Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



    Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

  • Маркиз
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