Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО

На стволе танка, сопровождавшего грузовик РФ, видна надпись "Вагнер".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вот как должен выглядеть российский "Вагнер"! Новейший российский Т-72Б3М образца 2016 года с надписью на стволе "Вагнер", разорванный в клочья взрывом боекомплекта на остановке автобуса возле села Граково. Танк сопровождал грузовую машину, которая перевозила боеприпасы, и танк, и грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва из засады группой украинских бойцов из пока неизвестного подразделения", - рассказал журналист.

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