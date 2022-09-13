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Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО

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На стволе танка, сопровождавшего грузовик РФ, видна надпись "Вагнер".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вот как должен выглядеть российский "Вагнер"! Новейший российский Т-72Б3М образца 2016 года с надписью на стволе "Вагнер", разорванный в клочья взрывом боекомплекта на остановке автобуса возле села Граково. Танк сопровождал грузовую машину, которая перевозила боеприпасы, и танк, и грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва из засады группой украинских бойцов из пока неизвестного подразделения", - рассказал журналист.

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Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский Вагнер 01

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Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Чудово!

    Чекаю на початок розслідування зливу "вагнерівців" *****.
  • Vika Lysenko
    И так все знают - Дерьмак и его подопечный
  • Olga A 6130c05e
    Знать - мало! Они должны сесть за это!
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