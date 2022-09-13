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В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и в Офисе Генпрокурора.

"Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага. Задокументировано, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 01

Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 02

В ходе обыска по месту жительства корректировщика изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ, содержание которых подтверждает сбор и передачу указанных данных. В данный момент корректировщику сообщено о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовится.

В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 03


В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 04
В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 05
В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 06

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Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
    Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
  • Vitaliy Petrov f78ad4f4
    Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

    Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

    Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
  • Roman Romal
    а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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