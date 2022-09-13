Новости Фото • Война

С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ

12 86734
С 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкома.

Об этом пишет Qirim.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Издание опубликовало "документ", назначенный транспортной компании "ТРАНСКАРГО" от военного комиссариата. В нем говорится об организации призыва по мобилизации, новых правилах перехода Крымского моста и ограничении выезда.

С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ 01

Читайте также: Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и Юга Украины, - разведка

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Сейчас мост обвалят копытами
  • Nikolai Chizhevsky
    Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
  • Petrov Viktor
    Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости