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Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь, - Резников

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Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников по результатам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад принимать в Киеве большого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который спасет жизнь наших военных и гражданских лиц. Спасибо друзьям!" – написал Резников.

Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь, - Резников 01

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Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
    Эстония - без слов. Просто респект.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо..
    дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
  • Олег Кущ e096799b
    Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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