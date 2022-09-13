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Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестован вертолет, части винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество общей стоимостью почти 300 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"До начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины это имущество было ввезено на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны РБ, белорусских и российских предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арестованное имущество планируется передать на нужды ВСУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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"Кроме того, Министерством финансов США применены санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ", – подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 01
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 02
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 03

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Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 04
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 05
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 06
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 07

Топ комментарии

  • Сергій Коркмен
    молодці: півроку збиралися - нарешті наважилися
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а у нас ремонтували війскову техніку РФ? вона що тут була ще з 2013?чи як це зозуміти
  • Myko
    Війна з парашою іде з 2014 року, а українські підприємства ремонтували агресору військову техніку???
    Керівників тих підприємств мало розстріляти.
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