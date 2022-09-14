В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации. ФОТОрепортаж

В помещении Балаклейского отделения полиции, где во время оккупации российские военные и спецслужбы содержали и пытали местных жителей.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По данным Сергея Болвинова, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и чеченской республики, а также представители омона г. Тольятти и ФСБ РФ. В каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.

"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время у нас один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, поэтому будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий", - отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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Убегая из украинского города, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Впрочем, один из заложников смог разбить окно и выбраться, чтобы открыть все двери и освободить других. Поэтому точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.







