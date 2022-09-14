В Чечне 16-летний сын Кадырова возглавил все детские и молодежные организации. ФОТО

16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром образования России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Кавказ.Реалии.

Несовершеннолетний Ахмед получил должность регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации.

Как утверждается, деятельность сына Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики в пользу детей и молодежи Чеченской республики.

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Как известно, высокие должности на госслужбе уже занимают дети, племянники, сестры, двоюродные и четырехюродные братья Рамзана Кадырова. В целом, по данным Кавказ.Реалии, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам председатель Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справлюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации" или главой правительства? Меня это мало волнует.

Рамзан Кадыров внесен в список санкций за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых и предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также замораживание активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.

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