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Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди. ФОТОрепортаж

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Этой ночью активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе: здесь пострадали Бахмутская, Торецкая, Светлодарская и Северская громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 01

"Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС, пытаясь их спасти. Бахмут остается одним из самых опасных мест в Донецкой области - за предыдущие сутки в городе были ранены 9 гражданских. В Торецке россияне попали в больницу — ранили одного человека, выбили окна в хирургическом, детском и родильном отделениях.

В Светлодарской громаде ночь прошла громко. Россияне обстреливали Одрадовку и станцию ​​Майорск. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью были прилеты по Северску - известно о поврежденных частных домах, но точный объем разрушений еще уточняем.

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"В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадам. В Мирнограде попали в шахту — ранили 1 человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей.

В Авдеевке снова массированный артобстрел центра города под утро. Последствия – устанавливаем. В Очеретинской громаде под обстрел из Ураганов попала Новобахмутовка — без пострадавших", - добавил Кириленко.


Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 02
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 03
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 04
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 05
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 06
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 07
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 08
Россияне обстреливают города Донетчины: повреждены дома, больницы, шахта. В Бахмуте под завалами многоэтажки могут быть люди 09

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