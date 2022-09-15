ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Уровень воды в реке Ингулец уже начал снижаться.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Кривом Роге после ударов по российским ракетам. 112 домов подтоплены. Сочувствую семьям, но главное, что живы и здоровы! Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. А спасатели спасли 11 человек", – отмечает он.

"Я писал, что утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см. Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений, ниже по течению. После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", - добавляет Тимошенко.

По его словам, спасатели работают над полной локализацией утечки. Ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблема будет устранена.

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"Нет таких ракет, которые могли бы попасть в наше желание победить", - резюмирует заместитель главы ОП.

В соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.