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В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ. ФОТОрепортаж

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В освобожденном от оккупантов г. Изюм разоблачены и задержаны бывшие полицейская и налоговица по подозрению в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, экс-полицейская вступила в ряды так называемой "Народной милиции" в Изюме. Она указывала военнослужащим РФ на местонахождение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в городе. В июле ей было заочно сообщено о подозрении.

В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ 01

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В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ 02

Бывшая налоговица тоже активно сотрудничала с представителями РФ. Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и исполняла обязанности по подбору кадров и оформлению местных как работников коммунальных и других служб. Также она выявляла патриотически настроенных граждан Украины, находившихся на временно оккупированной территории Харьковской области. Пока ей сообщено о подозрении.

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Топ комментарии

  • stavr
    кацапських підстилок за грати і в буцигарню
    але ще скільки такого лайна в Україні...
  • Andrij Lembergskiy
    на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
  • Володимир Павлович
    гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
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