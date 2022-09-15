В деоккупированном Изюме задержали двух изменниц, добровольно сотрудничавших с представителями РФ. ФОТОрепортаж

В освобожденном от оккупантов г. Изюм разоблачены и задержаны бывшие полицейская и налоговица по подозрению в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, экс-полицейская вступила в ряды так называемой "Народной милиции" в Изюме. Она указывала военнослужащим РФ на местонахождение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в городе. В июле ей было заочно сообщено о подозрении.

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Бывшая налоговица тоже активно сотрудничала с представителями РФ. Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и исполняла обязанности по подбору кадров и оформлению местных как работников коммунальных и других служб. Также она выявляла патриотически настроенных граждан Украины, находившихся на временно оккупированной территории Харьковской области. Пока ей сообщено о подозрении.