Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z. ФОТОрепортаж

В центре Барселоне вандалы разрисовали буквами Z – знаками российской армии – исторические памятники, в частности древнеримскую стену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Хмарочос".

Одной из мишеней вандалов стал волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.

Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам.

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Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица де ла Палья. Также знаки были замечены на проспекте Параллель и на набережной.









