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Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z. ФОТОрепортаж

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В центре Барселоне вандалы разрисовали буквами Z – знаками российской армии – исторические памятники, в частности древнеримскую стену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Хмарочос".

Одной из мишеней вандалов стал волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.

Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам.

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Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица де ла Палья. Также знаки были замечены на проспекте Параллель и на набережной.

Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 01
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 02
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 03
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 04
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 05

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А ви побільше віз кацапам. Вони вам ще свої традиції привезуть - все наверуги ламати.
  • Vadim Dumij
    Ещё в одну страну кацапам запретят въезд, жгите долбойобы дальше
  • Serhiy Talatynnik
    Это всьо пукин простые кацапы за мир они не такие они другие.
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