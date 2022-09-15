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Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома. ФОТОрепортаж

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Российские войска нанесли удар по Хотинской громаде Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 01

"Село Константиновка Хотинской громады. Последствия вчерашних обстрелов. Россияне вели огонь со своей территории.

В результате обстрела загорелась летняя кухня. Разрушены стены и перекрытия на крыше. Здание не подлежит ремонту. Также повреждены крыша и окна дома рядом", – говорится в сообщении.


Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 02
Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 03
Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 04
Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 05

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Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 06
Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 07
Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома 08

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