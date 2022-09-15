Враг обстрелял село в Сумской области с территории РФ. Повреждены дома. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по Хотинской громаде Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Село Константиновка Хотинской громады. Последствия вчерашних обстрелов. Россияне вели огонь со своей территории.

В результате обстрела загорелась летняя кухня. Разрушены стены и перекрытия на крыше. Здание не подлежит ремонту. Также повреждены крыша и окна дома рядом", – говорится в сообщении.











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