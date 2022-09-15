В Киеве простились с воином ВСУ Алексеем Юрченко, погибшим в бою за освобождение Балаклеи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Алексей Юрченко 24 февраля одним из первых стал в защиту Киева и Украины. Сейчас его проводили в последний путь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Алексей Юрченко воевал в рядах Вооруженных Сил в 2015-2016 годах. Был гранатометчиком, отличился в боях за Марьинку и Пески. Затем работал на телевидении – телеоператором на канале "Прямой". 24 февраля в первые часы вторжения российских оккупантов он встал в ряды 206-го батальона теробороны и защищал столицу, а позже воевал на Харьковщине. Погиб 8 сентября во время освобождения Балаклеи.

"Мы всегда должны помнить ту цену, которую украинский народ, украинские семьи и наша команда платит за то, чтобы контрнаступление стало возможным, а рашисты были уничтожены или выброшены с украинской земли. Мы должны помнить, что победа дается нам ценой жизни таких героев, как Алексей Юрченко", - сказал во время прощания пятый президент Украины Петр Порошенко.

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