В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении. ФОТО

Сообщено о подозрении жителям г. Мариуполя и пгт Мироновский Бахмутского района, а также и жители г. Светлодарска, которые в мае-июле 2022 согласились сотрудничать с представителями оккупационной администрации Донетчины и заняли должности в псевдоучреждениях "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал так называемым и. о. ректора вуза, директор Мироновской общеобразовательной школы №1 Светлодарской городской ВГА возглавила "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мироновская школа №10 администрации г. Дебальцево", а заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации исполняет обязанности управляющего делами Светлоадминистрации.

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"На псевдодолжностях подозреваемые активно сотрудничают с оккупационным режимом РФ и, пренебрегая законами Украины, внедряют в учебный процесс стандарты образования государства-агрессора", - говорится в сообщении.







При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры всем троим заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).