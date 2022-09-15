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В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 15 сентября, в киевском храме Святого Николая Набережного (ПЦУ), где похоронен Георгий Гонгадзе, прошло поминальное богослужение по всем погибшим украинским журналистам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Инициировал мероприятие Национальный союз журналистов Украины.

Отметим, что заупокойная служба в канун Дня памяти украинских журналистов на могиле Георгия Гонгадзе будет проводиться уже третий год. Ее цель – почтить память всех погибших медийщиков, выполнявших свой профессиональный и гражданский долг.

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В этом году чествовали и всех медийщиков, погибших с момента начала полномасштабного вторжения России.

Панихиду (литию) по погибшим журналистам отправил настоятель храма Святого Николая Набережного протоиерей Стефан Яремчук.

В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 01
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 02
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 03
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 04
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 05
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 06
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 07
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 08
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 09
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 10
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 11
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 12
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 13
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 14
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 15
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 16
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 17
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 18
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 19
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 20
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 21
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 22
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 23
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 24
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 25
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 26
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 27
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 28
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 29
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 30
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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