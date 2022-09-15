Таможенный терминал РФ горит на границе с Белгородской областью. ФОТО

Власти Белгородской области РФ заявили, что в результате обстрела ВСУ загорелся таможенный терминал в селе Нехотеевка на границе с Украиной.

О пожаре сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

Сначала чиновник сообщил, что снаряд попал в заправочную станцию, которая не работает. Однако позже сообщил, что территория АЗС не пострадала, но "в результате обстрела повреждения получил таможенный терминал, на котором возник пожар".

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