В Харьковской области украинские бойцы трофейным российским танком подбили другой вражеский танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-і механізованої бригади затрофеїли російський Т-80БВМ та влучним пострілом поцілили у ворожий Т-72Б3М зразка 2016 року.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Уникальное фото. Башня российского танка Т-72Б3М образца 2016 года, пробитая российским подкалиберным снарядом "Манго" с расстояния 3,5 км. На фото воронка от попадания и брызги крови из головы наводчика, которую пробил подкалиберный лом. Интересно, что башня с такого расстояния была пробита насквозь, лоб вылетел через верхнюю часть башни. Также примечательно, что этот Т-72Б3М из состава 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии был уничтожен выстрелом из другого российского танка - Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады, который захватили в качестве трофея бойцы 5-го мотопехотного батальона.

Украинские пехотинцы из 5-го батальона научились воевать на Т-80БВМ и провели на нем немало результативных боев, этот точный выстрел был произведен во время российской атаки под Изюмом в районе села Новая Дмитровка в начале мая 2022 года. 5-й батальон, полностью сформированный из мобилизованных и добровольцев за три недели, успешно отразил все атаки российских гвардейцев, и значительно продвинулся на своем направлении", - говорится в сообщении.





Юрий Бутусов отмечает, что в телеграм канале "Бутусов плюс" есть и фото российского наводчика после поражения (фото 18+).

"Дело в том, что после попадания двое других россиян бросили танки и скрылись, а сам танк с надписью "Тамань сила!" на борту на малой скорости докатился прямо до украинцев. Поэтому этот танкист стал единственным россиянином, сумевшим добраться допозиций 5-го батальона под Изюмом", - добавляет журналист.

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