Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине. ФОТО

Тайники российских оккупантов с пластидом, противопехотными минами и электродетонаторами ко взрывчатке обнаружили на деоккупированном пограничье Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал Госпогранслужбы.

На деоккупированной территории пограничники обнаружили два тайника. В первом обнаружено 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы ко взрывчатке. Во втором - патроны разного калибра.

"Пригодные боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат", - сообщили в Госпогранслужбе.

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