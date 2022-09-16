Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине. ФОТО
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Тайники российских оккупантов с пластидом, противопехотными минами и электродетонаторами ко взрывчатке обнаружили на деоккупированном пограничье Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал Госпогранслужбы.
На деоккупированной территории пограничники обнаружили два тайника. В первом обнаружено 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы ко взрывчатке. Во втором - патроны разного калибра.
"Пригодные боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат", - сообщили в Госпогранслужбе.