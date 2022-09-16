​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Львовской и Николаевской областных прокуратур сообщено о подозрении трем лицам по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, по предварительному сговору, группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, жители Николаевской и Одесской областей наладили схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин. Необходимые документы они делали это за 4000 долларов США.



Одного из участников схемы - жителя Одесской области правоохранители задержали в г. Черноморске во время получения второй части средств - 3500 долларов США и передачи "заказчику" документов, которые давали основания пересечь границу.



Член львовской общественной организации вместе с сообщником разработали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Республику Польша в качестве волонтеров. За 10 000 долларов США они организовали изготовление документов, предоставляющих право перевозить гуманитарные грузы. Также они обеспечивали включение в электронную базу данных "Путь".



Правоохранители задержали жителя Львовщины после получения последней части оговоренной суммы – 5000 долларов США.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется следователями Нацполиции, оперативное сопровождение – СБУ. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

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