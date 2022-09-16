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В Бердянске ликвидировали "замглавы мэра" Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение "референдума", - росСМИ. ФОТО

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В Бердянске ликвидировали предателя и пособника оккупантов Олега Бойко и его жену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске возле собственного гаража был убит так называемый "заместитель председателя ВГА г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олег Бойко. Сообщается, что вместе с ним ликвидирована его жена Людмила Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию" по проведению псевдо-референдума.

В Бердянске ликвидировали замглавы мэра Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение референдума, - росСМИ 01

Смотрите: "Бердянск – это Украина!", - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума. ФОТО


В Бердянске ликвидировали замглавы мэра Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение референдума, - росСМИ 02

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  • Алекс Мышкевич
    Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так-притому дохлого...
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