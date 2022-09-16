Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
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В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовые захоронения гражданских и военных ВСУ. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Сейчас на месте производят эксгумацию тел погибших, работают криминалисты и полиция. Среди гражданских нашли массовое захоронение тел украинских военных.
"Одно из тел, показывает корреспондент – с завязанными руками. Как говорят военные, это может свидетельствовать об убийстве пленных", – отмечает издание.