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Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовые захоронения гражданских и военных ВСУ. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сейчас на месте производят эксгумацию тел погибших, работают криминалисты и полиция. Среди гражданских нашли массовое захоронение тел украинских военных.

"Одно из тел, показывает корреспондент – с завязанными руками. Как говорят военные, это может свидетельствовать об убийстве пленных", – отмечает издание.

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Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 01
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 02
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 03
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 04
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 05
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 06
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 07
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 08
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 09
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 10

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А тепер таки будує ті укріплення.
    Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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