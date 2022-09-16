Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовые захоронения гражданских и военных ВСУ. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!