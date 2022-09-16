СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк "Азов". ФОТО

Российского агента, пытавшегося устроиться в боевом спецподразделении, разоблачили в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Задержанным оказался житель Донетчины, который в 2015 году присоединился к группировкам "ДНР". Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". В частности проходил службу в отряде специального назначения "республиканской гвардии" ДНР. До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.", - говорится в сообщении.

По данным следствия, спустя некоторое время мужчина уехал на территории РФ. Там он там был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Муж вернулся в Украину еще до 24 февраля 2022 года. Попытался пройти отбор в "Азов". Там его и задержали сотрудники СБУ.









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