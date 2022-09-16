Из-за российских обстрелов Херсона погибла семья - родители и двое детей. ФОТО

Из-за обстрела российскими захватчиками Таврического микрорайона Херсона погибла семья – родители и двое малолетних детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Херсонской области в Фейсбуке.

"Циничный обстрел оккупантами Таврического микрорайона Херсона; среди убитых – двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 14 сентября 2022 года российские захватчики произвели артиллерийский обстрел улицы Покрышева Таврического микрорайона Херсона. Снаряд попал в землю вблизи многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья. От полученных ранений погибли мужчина, женщина и их двое малолетних детей.

По оперативной информации, погибшие супруги - бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива осуществлялся со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил России и незаконных вооруженных формирований.

Такие действия захватчиков свидетельствуют об очередном циничном нарушении норм международного гуманитарного права, проведении провокаций для устрашения местного населения, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины, информируют в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется УСБ Украины в Херсонской области.

В СМИ сообщают о том, что в результате обстрела погибла семья – супружеская пара и двое их детей – девочки.



