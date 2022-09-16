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Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным. ФОТОрепортаж 18+

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме и подчеркнул, что за каждого замученного украинца будет справедливое возмездие. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабой психикой!

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия."

На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.

Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 01
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 02
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 03
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 04
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 05
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 06
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 07

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А чого ти це не попередив ? Проігнорував всю небезпеку.
    Смерті на вашій совісті, бо ви знали, що українців прийдуть вбивати і зробили НІЧОГО.
  • Tema9
    Один мстюн уже відплатив вагнерівцям і скасував спецоперацію по їх затримці.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Ти ж казав що вони не нападут. Ти ж клав асфальт замість вироблення зброї. Ти ж запрошував на шашлики замість підготовки до відбиття агресії. Ти ж розмінував Чонгар і здав південь. Ти ж відпустив вагнерівців. А тепер піаришся і льєш крокодилячі сльози. Просто немає слів.
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