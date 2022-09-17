Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентны Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов.



Предварительно люди не пострадали. Разрушенные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады пропала связь. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах области ночью выла сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.

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