Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Оккупанты ночью обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентны Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов.
Предварительно люди не пострадали. Разрушенные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады пропала связь. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах области ночью выла сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.