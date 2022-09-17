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Армия РФ ночью ударила по Харькову: зафиксировано 2 ракетных попадания, горело предприятие. ФОТО

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Ночью российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Армия РФ ночью ударила по Харькову: зафиксировано 2 ракетных попадания, горело предприятие 01

"Около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району, зафиксировали 2 ракетных попадания. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов был установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300", - говорится в сообщении .

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Отмечается, что пострадавших нет.

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