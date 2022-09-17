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С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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С солистом Национальной оперы Украины, заслуженным артистом Украины, педагогом Александром Шаповалом, погибшим в бою против российских оккупантов, простились в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание состоялось в фойе Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля, Александр вместе со своим другом записались в тероборону и защищали Киев. Когда Киевщину деоккупировали – пошли на другие горячие точки фронта.

О смерти Александра Шаповала стало известно 12 сентября. Гранатометчик погиб возле Майорска Донецкой области.

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С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 01
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 02
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 03
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 04
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 05
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 06
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 07
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 08
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 09
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 10
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 11
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 12
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 13
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 14
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 15
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 16
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 17
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 18
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 19
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 20
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 21
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 22
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 23
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 24
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 25
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 26
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 27
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 28
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 29
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 30
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 31
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 32
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 33
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 34
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 35
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 36
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 37
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 38
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 39
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 40
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 41
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 42
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 43
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 44
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 45
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 46
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 47
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 48
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 49
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 50
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 51
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 52
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 53
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 54
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 55
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 56
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 57
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 58
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 59
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 60
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 61
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 62
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 63
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 64
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 65
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 66
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 67
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 68
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 69
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 70
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 71
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 72
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 73
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 74
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 75
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 76
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 77
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 78
С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве 79

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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