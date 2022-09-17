С солистом Национальной оперы Александром Шаповалом, погибшим в бою с оккупантами на Донбассе, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С солистом Национальной оперы Украины, заслуженным артистом Украины, педагогом Александром Шаповалом, погибшим в бою против российских оккупантов, простились в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Прощание состоялось в фойе Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля, Александр вместе со своим другом записались в тероборону и защищали Киев. Когда Киевщину деоккупировали – пошли на другие горячие точки фронта.

О смерти Александра Шаповала стало известно 12 сентября. Гранатометчик погиб возле Майорска Донецкой области.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.