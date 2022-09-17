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Массовое захоронение в Изюме. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

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Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки массового захоронения, обнаруженного в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер компании.

Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй – в августе.

Массовое захоронение в Изюме 01
Массовое захоронение в Изюме 02

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Напомним, Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских пыточных в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    За що? Що він ідіот? Як це можна обгрунтувати?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    "извините, я коллаборант"?
    ну и на*й кому нужны его извинения?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    свічка @svecha62
    Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
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