Сине-желтый браслет на руке эксгумированного тела в Изюме. ФОТО ДНЯ 18+

Во время эксгумации в деоккупированном Изюме было обнаружено тело с сине-желтым браслетом на руке. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!