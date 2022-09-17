В Балаклее оккупанты замучили не менее 18 местных жителей. ФОТО
Об этом сообщает Медийная инициатива по правам человека, передает Цензор.НЕТ.
В камере, рассчитанной на двух заключенных, содержали девять человек. Им приходилось все время сидеть, даже во сне.
Российские военные при этом жили в кабинетах в относительном комфорте.
Отдельный кабинет выделили под пытки. Там все еще валяются сломанная резиновая дубинка и удавка. На полу – следы крови, на стенах – следы от выстрелов.
Оккупанты также оставили по себе инструкцию по следующим пунктам: "Представся"; "Расскажи о ВС РФ"; "Обстрел ВСУ по городу"; "Пусть сдаст оружие ВСУ".
Бывший узник россиян Руслан Волобуев рассказал, что из-за жары в крошечных камерах был просто ад. Выйти оттуда можно было только в туалет или в комнату пыток.
"Шурует резиновой палкой по голове, палка ломается, он новую достает", - описывает пытки россиян Руслан. - Говорю: "Просто убей, зачем так издеваться над людьми? Дай телефон, я с родственниками попрощаюсь, да и все".
Руслан Волобуев
После жестоких избиений россияне отказывались каким-либо образом лечить людей. Не давали даже обезболивающих. Единственная надежда была на то, что кому-то из других заключенных родные передадут лекарства.
"У нас двух человек вынесли на носилках, они умерли", - рассказывает Руслан.
Людей, которые не выдерживали пыток и были в крайне тяжелом состоянии, отправляли домой или в больницу. Некоторых, по словам заключенных, забирали с камер, но не отпускали. Вероятно, отправляли в другие города.
Также оккупанты держали люди в подвале типографии и в обзорных базах на автобазе.
По предварительным данным, в Балаклее - 18 замученных и пропавших без вести людей. Об этом сообщила секретарь горсовета Елена Коновалова. Эта цифра – неокончательна.
Также из города увезли 25 детей. Их родители доверились оккупантам и отдали детей на оздоровление в Геленджик. Когда же ВСУ освободили оккупированную Балаклею, дети оставались в РФ, возвращать их россияне не собираются. Только 10 родителей написали в правоохранительные органы заявления об исчезновении своих детей.