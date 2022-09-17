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Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж

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За прошедшие сутки полицейские зарегистрировали 37 сообщений относительно разрушенной инфраструктуры Запорожского региона. Оккупанты били по населенным пунктам в Пологовском, Васильевском и Запорожском районах. Получена информация о раненых гражданах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Нацполиции за прошедшие сутки.

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"Вооруженную агрессию военнослужащих РФ испытали Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Преображенка, Таврическое. Враг попал по жилым домам жителей Орехова. Некоторые из них сравнены с землей. Большие повреждения получила жилая инфраструктура Запорожского района. Также решительные снаряды разорвались рядом с детской гимназией и домом культуры. В результате взрывов в помещениях учреждений ударной волной выбило окна, побило прилегающую территорию.

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Кроме того, на Васильевском направлении оккупационные войска ударили в центр Степногорска. В нескольких метрах от административного здания прилетел вражеский снаряд, в результате – в помещении вылетели стекла и осколками повредило фасады и стены. Зафиксированы факты ранения граждан, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.


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