Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Нацполиции за прошедшие сутки.
"Вооруженную агрессию военнослужащих РФ испытали Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Преображенка, Таврическое. Враг попал по жилым домам жителей Орехова. Некоторые из них сравнены с землей. Большие повреждения получила жилая инфраструктура Запорожского района. Также решительные снаряды разорвались рядом с детской гимназией и домом культуры. В результате взрывов в помещениях учреждений ударной волной выбило окна, побило прилегающую территорию.
Кроме того, на Васильевском направлении оккупационные войска ударили в центр Степногорска. В нескольких метрах от административного здания прилетел вражеский снаряд, в результате – в помещении вылетели стекла и осколками повредило фасады и стены. Зафиксированы факты ранения граждан, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.