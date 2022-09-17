Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции. ФОТО

Производитель сладостей в российском Томске сменил логотип бренда шоколада O’Zera, заменив латинскую букву Z кириллической.

Ребрендинг коснулся лишь части продукции, вытекающей из информации на сайте компании KDV Group, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа, на упаковке с измененным логотипом датой производства указано 21-22 августа 2022 года, обратило внимание местное издание "НХС".

Однако в интернет-магазине KDV шоколад с новым логотипом по-прежнему подписывают O'Zera. В базе данных Роспатента упоминания о новом торговом знаке KDV Group нет. Проект Радио Свобода Сибирь. Реалии обратились в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать причины ребрендинга.

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В издании НХС предположили, что изменение логотипа бренда может быть связано с нежеланием ассоциироваться с латинской буквой Z, которая стала символом поддержки России в войне с Украиной.

Там отмечают, что KDV – не первая (хотя и самая большая) компания, которая прибегла к такой замене. К примеру, латинская Z исчезла из логотипа парка отдыха и пляжа "Звезда". Судя по аккаунту в социальной сети "ВКонтакте", предприятие начало использовать логотип, состоящий только из кириллических букв, уже в июле этого года.

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