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Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции. ФОТО

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Производитель сладостей в российском Томске сменил логотип бренда шоколада O’Zera, заменив латинскую букву Z кириллической.

Ребрендинг коснулся лишь части продукции, вытекающей из информации на сайте компании KDV Group, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа, на упаковке с измененным логотипом датой производства указано 21-22 августа 2022 года, обратило внимание местное издание "НХС".

Однако в интернет-магазине KDV шоколад с новым логотипом по-прежнему подписывают O'Zera. В базе данных Роспатента упоминания о новом торговом знаке KDV Group нет. Проект Радио Свобода Сибирь. Реалии обратились в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать причины ребрендинга.

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Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции 01
Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции 02

В издании НХС предположили, что изменение логотипа бренда может быть связано с нежеланием ассоциироваться с латинской буквой Z, которая стала символом поддержки России в войне с Украиной.

Там отмечают, что KDV – не первая (хотя и самая большая) компания, которая прибегла к такой замене. К примеру, латинская Z исчезла из логотипа парка отдыха и пляжа "Звезда". Судя по аккаунту в социальной сети "ВКонтакте", предприятие начало использовать логотип, состоящий только из кириллических букв, уже в июле этого года.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Поздно, русские. Теперь на всем вашем стаде стоит клеймо-Zвастика
  • ПП Уксусов
    Херасе, а как же Z-патриотизм?
  • Алекс Мышкевич
    що, від Z вже навіть у глубінного народца в сибіру почалась оскомина ?
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