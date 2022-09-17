Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников "Глаза Арты". ФОТО

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко передал военным два комплекса современных БПЛА проекта "Глаза Арты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В комплексы входят шесть беспилотников и три станции.

Военные заявили, что один дрон может заменить по функционалу, по выполнению боевых задач роту солдат: "Это можно делать дистанционно, сохранить человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и временные. Потому что для того чтобы выполнить боевое задание, например на 5-8-10 километров, надо потратить на подготовку определенное количество дней, а такой беспилотник сделает вам это за несколько часов без потери вышеупомянутых ресурсов".

Операторы этих дронов пройдут подготовку по обучающей программе.

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