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Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников "Глаза Арты". ФОТО

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Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко передал военным два комплекса современных БПЛА проекта "Глаза Арты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В комплексы входят шесть беспилотников и три станции.

Военные заявили, что один дрон может заменить по функционалу, по выполнению боевых задач роту солдат: "Это можно делать дистанционно, сохранить человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и временные. Потому что для того чтобы выполнить боевое задание, например на 5-8-10 километров, надо потратить на подготовку определенное количество дней, а такой беспилотник сделает вам это за несколько часов без потери вышеупомянутых ресурсов".

Операторы этих дронов пройдут подготовку по обучающей программе.

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Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 01

Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 02
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 03
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 04
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 05

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Топ комментарии

  • Georg Lotar Georg Lotar
    Дякуємо Гетьману!
  • Kiev_Kiev_777
    покажите , что дали зеленые ?
  • Maxim Ak-Murza
    Гуманитарку вагонами воруют. И за этот героизм их Щеневтик орденками наградил.
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