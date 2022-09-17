Под Мелитополем на еще одной военной базе россиян прогремели пять взрывов, - мэр Федоров. КАРТА

В Мелитопольском районе в поселке Богатырь, где российские захватчики разместили личный состав и технику, раздалось 5 взрывов.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава. Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов. Так что собираем информацию о потерях врага", - рассказал он.

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Напомним, в 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на базе оккупантов в Радивоновке.