Последствия обстрела Чугуева войсками РФ: погибла 11-летняя девочка, травмирована 73-летняя женщина. ФОТОрепортаж

Днем российские оккупанты обстреляли Чугуев в Харьковской области, ракеты выпустили с территории Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

17 сентября около 12:30 российские военные нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве. В результате обстрела поврежден ряд жилых домов. От полученных травм в больнице скончалась 11-летняя девочка. 73-летняя местная жительница травмирована.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли Чугуев ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

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