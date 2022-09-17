В оккупированном Крыму сожгли автомобили российского пропагандиста Киселева. ФОТОрепортаж

В оккупированном Коктебеле по улице Айвазовского сожгли автомобиль российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По предварительной информации, около 2:00 неизвестный в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах пришел к вилле рашиста и поджег принадлежащий ему автомобиль Land Rover Freelander. Вместе с ним выгорел припаркованный рядом гольфкар", - сообщается в телеграм-канале "Кримська бавовна".

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На событие мгновенно отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, написав на своей странице в Facebook: "Молодцы. Хороший результат".



