Мы отмечаем тех, кто спас жизнь, - Зеленский принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года" и поздравил с профессиональным праздником работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Церемония прошла в Мариинском дворце в Киеве.

"Мы отмечаем тех, кто спас жизнь. Тех, кто делал это профессионально, посвятив себя работе спасателя, и тех, кто в чрезвычайных обстоятельствах войны проявил лучшие качества: смелость, решительность, человечность. Я благодарю вас за сохраненные жизни, за то, что вы сделали для наших людей", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинское общество должно уважать спасателей за то, что они возвращают безопасность, ликвидируют последствия вражеских обстрелов и стихийных бедствий.

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"Такие люди есть в каждом городе нашей родной Украины, в каждом регионе. Это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это все, кто привлечен к работам по разминированию, это люди, которые проводят эвакуацию из районов боевых действий и доставляют важные вещи, гуманитарную помощь. Это люди, которые восстанавливают энергоснабжение после обстрелов, которые защищают украинцев от последствий российских ударов – ракетных, артиллерийских. Это те, кто оказывает психологическую поддержку населению и дает человеческое тепло, когда в нем нуждаются", – сказал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память украинцев, жизнь которых отняли оккупанты.

Президент вручил государственные награды и присвоил специальные звания работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в присутствии Владимира Зеленского состоялось награждение лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года". Были отмечены украинцы, проявившие мужество, героизм и самопожертвование, спасая человеческие жизни в условиях боевых действий во время полномасштабного российского вторжения. Дипломы лауреатам вручили министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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В частности, диплом за мужество и решительность получила Леся Бондаренко, которая 25 февраля 2022 года вместе с соседями и своей шестимесячной дочерью Кирой пыталась выехать из оккупированного врагом села Демидов Киевской области. Вблизи Гостомеля автомобиль, в котором, кроме маленькой Киры, был мальчик и несколько взрослых, расстреляли оккупанты. Погибли все, кроме детей и Леси Бондаренко. Несмотря на тяжелое ранение, она успела вытолкнуть малышей и выпрыгнуть из пылающего автомобиля. Женщина потеряла много крови, однако смогла спасти детей.

Награду получил и житель Попасной Александр Прокопенко, который под постоянными вражескими обстрелами ремонтировал поврежденные газовые магистрали по всей территории Попаснянской громады. С 22 марта по 29 апреля, когда бомбардировки стали тотальными, Александр Прокопенко вывез около 300 человек в город Бахмут. Впоследствии, также под обстрелами, он доставлял гуманитарную помощь жителям Попасной.

Дипломом лауреата отмечен командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста города Запорожья Виталий Цыбарев. С первых минут полномасштабного вторжения Виталий вместе с работниками ГСЧС сопровождает эвакуационные колонны из оккупированных Энергодара, Бердянска и Мариуполя. В общей сложности колонна под его руководством эвакуировала на подконтрольную Украине территорию 4585 человек.

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Отряд Галициновской местной пожарной охраны в Николаевской области, которым руководит лауреат акции Ирина Грачева, обслуживает район выезда, который уже более 200 дней враг обстреливает из разных видов оружия. 9 августа, после масштабной атаки россиян из реактивных систем залпового огня, пожарные отряда ликвидировали большое возгорание, угрожавшее частным жилым домам и хозяйственным постройкам.

За решительные и смелые действия диплом лауреата получил старший пожарный одного из подразделений Киева Александр Швец. С 24 февраля по 7 марта 2022 года он вывез в безопасное место около 60 жителей сел Горенка, Мощун, а также из Пущи-Водицы. Во время одной из поездок в Горенку, доставляя продукты питания людям, которые не хотели покидать свои дома, Александр Швец попал под вражеский обстрел и получил ранение.

Награжден также капитан полиции Александр Пенский из Харькова, который вытащил из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате вражеских обстрелов, 12-летнюю девочку. Позже, уже вместе со спасателями, прибывшими на место происшествия, капитан спас из разрушенного дома женщину.

За неравнодушие и профессионализм награждена заведующая акушерско-гинекологическим отделением Тростянецкой городской больницы Сумской области Татьяна Сидоренко, которая не покидала пациентов во время российской оккупации города. Роды приходилось принимать в бомбоубежище, при свете фонарей и свечей и без достаточного количества воды, ведь все коммуникации были уничтожены в результате вражеских обстрелов.

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