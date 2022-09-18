Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Ночью россияне трижды ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко. ФОТОрепортаж

1 98010
Около полуночи по Никополю прилетели около 30 российских снарядов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь с обстрелами и ранеными. Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газоводы и линии электропередач.

Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.

Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой громаде - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь была спокойной и в эту минуту - тихо.

Смотрите: Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 01

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 02

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 03

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 04

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 05

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 06


Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 07

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Константин См
    ****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
    Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
  • Alexandr Lavrinenko
    Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
  • Ольга Турлюн
    Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости