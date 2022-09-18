Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта "Черноморск" в Африку. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что на его борту более 30 тысяч тонн пшеницы.
Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.
"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в частности в Африке и Азии, на грани голода именно из-за полномасштабного вторжения России. Несмотря на то, что эти люди стали заложниками врага, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в мире.
В партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН мы отправили 3 судна с более чем 90 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена. В планах экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН.
Призываем других наших международных партнеров, частных инвесторов приобщиться к закупке продовольствия для нужд Африки. Наши порты готовы оперативно принять и направить судна для спасения мира от голода", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кроме IKARIA ANGEL, вчера из украинских портов отправились еще 9 суден.
В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия.
В общей сложности украинские порты покинули 159 суден из 3,6 млн тонн агропродукции.