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Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта "Черноморск" в Африку. ФОТО

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Вчера, 17 сентября, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на его борту более 30 тысяч тонн пшеницы.

Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в частности в Африке и Азии, на грани голода именно из-за полномасштабного вторжения России. Несмотря на то, что эти люди стали заложниками врага, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в мире.

В партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН мы отправили 3 судна с более чем 90 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена. В планах экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН.

Призываем других наших международных партнеров, частных инвесторов приобщиться к закупке продовольствия для нужд Африки. Наши порты готовы оперативно принять и направить судна для спасения мира от голода", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме IKARIA ANGEL, вчера из украинских портов отправились еще 9 суден.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия.

В общей сложности украинские порты покинули 159 суден из 3,6 млн тонн агропродукции.

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Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта Черноморск в Африку 01

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс приехал на конференцию в польской столице Варшаве в носках украинского бренда.
  • Olga Boggart ee51475d
    Я так рада за оон, червоний хрест, ватикан et cetera! Оце ще їм якби закупити кацапського лайна (див. добрива), тоді, думаю, вони взагалі були б щасливі!
  • Bob Fayn
    нєвбєнно радий за африканські країни
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