Рашисты накрыли огнем 14 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ударов по населенным пунктам Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, обстрелы унесли жизни гражданских жителей. Среди раненых – двое детей в Константиновке и Краматорске. Уничтожено и повреждено полсотни домов.

"Армия РФ накрыла огнем 14 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Угледар, Константиновка, Курахово, Железное, Родинское, пгт Райгородок, села Георгиевка, Константиновка, Карловка, Рай-Александровка, Закотное. Враг нанес авиаудара, избивал ракетами "С-300", реактивными системами залпового огня "Ураган", "Град", артиллерией. оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, уничтожены и повреждены 59 гражданских объектов - 50 жилых домов, гостиница и два торговых центра в Краматорске, здание Славянской ТЭС, трансформатор, гражданские авто.

Смотрите: Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж



























Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.