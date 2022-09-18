Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов. ФОТОрепортаж

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли "зерновым коридором" восемь судов с аграрной продукцией. Еще два ожидают своей очереди и благоприятных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в фейсбуке.

"18 сентября из портов Одесса, Черноморск и Южный запланирован отход 10 судов с169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. К 10:00 утра из портов вышло восемь судов, а еще два – ждут свою очередь и благоприятные условия", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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