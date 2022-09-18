За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую громады на Сумщине, и Сновскую на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В субботу, 17 сентября, российские войска с применением минометов и ствольной артиллерии обстреляли границы Сумской и Черниговской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Под вражеским огнем оказались Белопольская, Середино-Будская, Шалыгинская громады Сумщины и Сновская Черниговщины.

Захватчики нанесли огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

Утром враг из минометов калибра 120 мм попал по территории Сновской громады, 14 мин выпустил из района российского населенного пункта Кирилловка.

Во второй половине дня захватчики со стороны российского населенного пункта Обод пол часа били по территории Белопольской громады из минометов, раздалось почти 15 взрывов. Разрушено частные дома и гражданское транспортное средство в одном из населенных пунктов.

В то же время полдесятка мин 120-мм калибра, выпущенных из района вражеского населенного пункта Грудска, разорвалось на территории Середино-Будской громады.

К вечеру Шалыгинскую громаду россияне расстреливали из ствольной артиллерии. В результате "прилета" 14 артснарядов повреждена гражданская инфраструктура одного из населенных пунктов.

В ГПСУ отметили, что во всех случаях без человеческих жертв.

Читайте: Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора













