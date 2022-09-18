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С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 18 сентября, на Майдане Незалежности состоялось прощание с народным героем Украины Романом Косенко на псевдо "Яшка Цыганков".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Погиб герой 9 марта во время обороны Изюма от удара авиабомбы. Лишь 11 сентября, после деоккупации, героя удалось эвакуировать из-под завалов здания.

Похоронят защитника Украины сегодня на Аллее Славы Лесного Кладбища в Киеве.

Читайте: Народного героя, воина ВСУ Романа Косенко, погибшего 9 марта на Харьковщине, похоронят в Киеве

С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 01
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 02
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 03
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 04
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 05
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 06
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 07
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 08
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 09
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 10
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 11
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 12
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 13
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 14
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 15
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 16
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 17
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 18
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 19
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 20
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 21
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 22
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 23
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 24
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 25
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 26
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 27
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 28
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 29
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 30
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 31
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 32
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 33
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 34
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 35
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 36
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 37
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 38
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 39
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 40
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 41
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 42
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 43
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 44
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 45
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 46
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 47
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 48
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 49
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 50
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 51
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 52
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 53
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 54
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 55
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 56
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 57
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 58
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 59
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 60
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 61
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 62
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 63
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 64
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 65
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 66
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 67
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 68
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 69
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 70
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 71
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 72
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 73
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 74
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 75
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 76
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 77
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 78
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 79
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 80
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 81
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 82
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 83
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 84
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 85
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 86
С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве 87

Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командир 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден знаком "Народный герой Украины".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Прочитала його інтерв'ю. Бутусов після смерті Героя надрукував. Справжній Патріот України. Вічна Пам'ять і наша шана і повага.
  • Лилия Стацкая
    Ох Романе,Романе...,справжній ти козаче,за тобою Романчику вся Україна плаче...
    Царство небесне, це була Людина з великої літери, пом,ятаймо !Не пробачимо!
    Післе загибелі таких Людей завжди хочется кричати на усі груди - полонених не беріть!
    горить москалі у пеклі!
  • Vika Lysenko
    Вечная Светлая Память Герою Украины ❤️💙💛🙏
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