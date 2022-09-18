С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 сентября, на Майдане Незалежности состоялось прощание с народным героем Украины Романом Косенко на псевдо "Яшка Цыганков".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Погиб герой 9 марта во время обороны Изюма от удара авиабомбы. Лишь 11 сентября, после деоккупации, героя удалось эвакуировать из-под завалов здания.

Похоронят защитника Украины сегодня на Аллее Славы Лесного Кладбища в Киеве.

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Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командир 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден знаком "Народный герой Украины".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук