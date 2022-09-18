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"Екатерина = Путин": одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одессе украинцы требуют снести памятник российской императрице Екатерине II.

В Одессе у памятника Екатерине II собрались люди на акцию протеста. Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Люди принесли плакаты и выстроились у подножия памятника. Они выкрикивали лозунги: "Слава Україні!", "Путін х*йло",  "Труханов - чорт!" Комментировать свои действия участники отказались.

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К участникам акции подошли полицейские, после общения с которыми люди с плакатами разошлись.

Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 01
Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 02
Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 03
Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 04
Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 05
Екатерина = Путин: одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II 06

Напомним, петиция за снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе. Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника, а Одесса – "интернациональный город".

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    10 людей всього.

    А має вийти 100 тис.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Этот памятник - это культурное оружие России. Это, как флаг России повесили. Это знак империи.
  • Алекс Мышкевич
    скільки ще треба бомбити ту нещасну Одесу, щоб витрусити вату із голови її мешканців ?

    одесіти, подумайте, скільки ви вже заплатилди життями та руйнуваннями і за що ?
    ось за цю курву із її руZZкім міром !
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