"Екатерина = Путин": одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе украинцы требуют снести памятник российской императрице Екатерине II.

В Одессе у памятника Екатерине II собрались люди на акцию протеста. Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Люди принесли плакаты и выстроились у подножия памятника. Они выкрикивали лозунги: "Слава Україні!", "Путін х*йло", "Труханов - чорт!" Комментировать свои действия участники отказались.

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К участникам акции подошли полицейские, после общения с которыми люди с плакатами разошлись.

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Напомним, петиция за снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе. Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника, а Одесса – "интернациональный город".