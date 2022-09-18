Россияне обстреляли из "Градов" Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. ФОТО
5 8769
Вследствие обстрела днем 18 сентября Никопольского района двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района", - говорится в сообщении.
Как отмечает Резниченко, россияне после обеда четыре раза ударили по трем громадам района - Покровской, Красногригоровской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов.
В громадах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция.